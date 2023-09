Bella Campos não removeu tatuagem com nome de MC Cabelinho, afirma equipe da atriz

Nesta semana, imagens da atriz Bella Campos circularam na internet por um motivo específico: um desenho de borboleta no braço dela, cobrindo sua tatuagem anterior com o nome do seu ex, o cantor MC Cabelinho.

“Que bom que ela já tampou o nome do Cabelinho”, comentaram internautas. No entanto, a equipe da atriz negou que esse seja o caso.

Para o portal Hugo Gloss, a equipe de Bella afirmou que a borboleta se trata de uma maquiagem da personagem que a atriz interpretará, no filme Cinco Tipos de Medo.

Portanto, a tatuagem com os dizeres “Victor Hugo” continua no braço de Bella. Não se sabe também se Cabelinho cobriu a tatuagem como a palavra “Bella”, que fica atrás da orelha. Os dois mostraram seus desenhos semanas antes de terminarem, em agosto, quando surgiram rumores de traição do cantor.