Bella Hadid: ‘Voltarei quando estiver pronta’, diz modelo que luta contra doença de Lyme; entenda

AFP - A supermodelo Bella Hadid, que está ausente de vários dos grandes eventos do mundo da moda neste ano, compartilhou em suas redes sociais detalhes sobre sua luta de anos contra a doença de Lyme e descartou um retorno imediato às passarelas.

“Voltarei quando estiver pronta”, escreveu Hadid, de 26 anos, neste domingo, 6, em um longo post no Instagram com fotos de seu histórico médico e nas quais ela é vista em tratamento.

“Viver neste estado, piorando com o tempo e com o trabalho enquanto tento orgulhar a mim, minha família e meus apoiadores, me custou um preço que realmente não consigo explicar”, disse a americana a seus quase 60 milhões de seguidores.

Hadid foi diagnosticada com a doença de Lyme em 2012.

Bella Hadid disse aos fãs que voltará ao trabalho "quando estiver pronta" após um longo tratamento para a doença de Lyme, desmentindo os rumores de que ela havia se afastado das passarelas para sempre. Foto: Emmanuel DUNAND / AFP)

Em abril deste ano, a supermodelo disse que complicações com um canal radicular reativaram os sintomas da doença, que é causada pela picada de um carrapato infectado.

“Esses mais de 100 dias de tratamento adicional para esta doença crônica de Lyme, quase 15 anos de sofrimento invisível”, escreveu Hadid, lhe deram sua perspectiva.

A doença, que ataca o sistema imunológico, causa cansaço, febre, dor de cabeça, rigidez articular e dores musculares, entre outros sintomas debilitantes.

Hadid intercalou suas aparições nas passarelas de maior prestígio do mundo com detalhes sobre sua batalha contra a doença. No entanto, este ano a ausência de eventos como o Met Gala e a Paris Fashion Week gerou especulações.

“Estou bem e vocês não precisam se preocupar”, escreveu ela em sua postagem, na qual também agradeceu à família, aos seguidores, à equipe de trabalho e à equipe médica.

As palavras de Hadid vêm depois que sua irmã, a também supermodelo Gigi Hadid, publicou uma foto das duas em julho com a legenda: “Mal posso esperar pelo seu retorno”.

Bella Hadid durante a Semana de Moda de Paris em setembro de 2022. Foto: JULIEN DE ROSA / AFP

Gigi, de 28 anos, teve que acalmar as especulações na semana passada em outra matéria ao esclarecer que não se tratava do anúncio de um retorno iminente.

“Bella acabou de terminar um longo e intenso tratamento para a doença de Lyme. Não queria que alguns tomassem meu post como uma promessa de que ela voltaria para os eventos da próxima temporada. Estou muito orgulhosa dela e mal posso esperar para ela voltar quando se sentir pronta”, escreveu Gigi.