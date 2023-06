Belo e Gracyanne Barbosa comemoram 15 anos juntos neste Dia dos Namorados

Nesta segunda-feira, 12, comemora-se o Dia dos Namorados. Para o casal Belo e Gracyanne Barbosa, a data não é apenas romântica, mas sim, o marco de 15 anos de união.

Além de cantor, Belo também está dividindo a rotina entre a Dança dos Famosos, Rede Globo e a preparação para Veronika e Arcanjo Renegado, ambas, séries da Globoplay.

Em entrevista ao jornal Exame, o casal posou usando trajes de gala e falaram sobre o relacionamento.

Belo ainda revelou durante a entrevista que como todo casal eles brigam, mas nunca deixam de resolver as coisas. “Uma coisa que também é muito importante é que nunca ficamos brigados. Se tiver que resolver alguma coisa, resolvemos na hora. As discussões que temos, como todo casal, a gente não deixa se prolongar”.

“A gente tem um combinado de nunca dormir brigado. Estamos há 15 anos juntos, mas nunca passamos nem 24 horas brigados. Resolvemos tudo no diálogo”, diz a influenciadora digital.

A musa fitness ainda disse que em outro momento da vida já teve um relacionamento aberto, mas hoje em dia, na relação com o cantor, ela não teria. “Nunca pensamos em abrir a relação. No nosso atual momento, não caberia. Hoje eu e Belo nos completamos muito. Não tem espaço para um terceiro.”

No programa deste domingo, 11, do Domingão com Huck, a musa fitness ainda apareceu de surpresa para homenagear o esposo. “Meu eterno namorado”, disse Gracyanne.

Continua após a publicidade

“Ele me ensinou muitas coisas. A importância do amor, da dedicação para a outra pessoa. O quão importante é acordar e ‘eu te amo’, ‘você já almoçou?’”, explicou ela. “Ele é muito cuidadoso”, revelou.