A declaração foi dada pelo cantor durante uma participação no Sabadou com Virginia, programa do SBT. Questionado se perdoaria uma traição, Belo respondeu: “Eu perdoaria porque aquilo não foi traição. Nós estávamos vivendo uma crise no nosso relacionamento, estávamos muito mais ‘para lá do que para cá'.”

O artista confirmou que os dois ainda mantêm contato e uma amizade. “Tem um carinho, tem um respeito. E eu perdoaria, sim. Onde há amor, há esperança”, disse. Assista ao vídeo acima.