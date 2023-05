Benedict Cumberbatch é ameaçado e tem casa invadida por chef de cozinha armado em Londres

O ator Benedict Cumberbatch foi ameaçado e teve a casa invadida por um chef de cozinha armado em Londres. Segundo informações do Daily Mail, a mulher do ator, Sophie Hunter, e os três filhos do casal também estavam no local no momento do ocorrido.

O invasor, Jack Bissell, portava uma faca e teria arrombado um portão de ferro. O chef é funcionário do The Beaumont Hotel, um hotel cinco estrelas, e, dentre as ameaças, gritava que sabia que o ator estava residindo no local e que iria queimar a casa.

Benedict Cumberbatch, Sophie Hunter e os três filhos do casal estavam no local quando a casa foi invadida. Foto: Mike Blake / REUTERS

Jack fugiu, mas foi preso após ter o DNA encontrado pela polícia em um interfone. Conforme fontes ouvidas pelo tabloide, a família teria ficado “absolutamente apavorada” e havia passado noites sem dormir após a invasão.

Promotores envolvidos no caso relataram que, pouco antes de chegar ao lugar onde Cumberbatch vive, o homem teria ido até uma loja próxima e dito ao lojista que iria “invadir e queimar” a casa do artista. O invasor foi multado em £ 250 – cerca de R$ 1.500 na cotação atual – e recebeu uma ordem de restrição que o proíbe de se aproximar da família do ator por três anos.

O chef de cozinha foi preso e sentenciado no dia 10 de maio, mas o caso veio a público pelo Daily Mail apenas nesta segunda-feira, 29.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais