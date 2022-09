Beth Goulart testa positivo para covid-19: ‘Tentei escapar o máximo que pude’

A atriz Beth Goulart contou nesta segunda-feira, 5, ter testado positivo para a covid-19. O anúncio foi dado através do Instagram da artista.

Beth apareceu de máscara e com um autoteste em mãos. Ela disse estar com dor de garganta, mas contou que está medicada.

“Tentei escapar o máximo que pude, mas a covid me pegou”, escreveu na publicação. A atriz comemorou ter tomado as quatro doses da vacina e prometeu dar notícias aos seguidores.

A atriz Beth Goulart testou positivo para covid-19 nesta segunda-feira, 5

“Protejam-se, o vírus ainda está entre nós”, orientou ela, que recebeu apoio e desejo de melhoras de diversas personalidades.

Na postagem, a jornalista Sonia Abrão comentou: “Você vai ficar bem, Beth! Eu, com 3 doses, zerei a covid em uma semana! Você, com as 4 doses tomadas, vai tirar de letra (sic)”.

A atriz Isadora Ribeiro também expressou suporte: “Se cuide, Beth querida. Sua energia linda vai te recuperar rapidamente”.

Beth perdeu a mãe, a também atriz Nicette Bruno, em dezembro de 2020 por complicações do novo coronavírus. Nicette morreu um mês antes da chegada da vacina no Brasil.

A dor da morte da mãe se tornou inspiração para que a artista escrevesse um livro sobre o afeto e a arte em família. Intitulado Viver é Uma Arte: Transformando a Dor em Palavras, a obra foi lançada em junho deste ano.