Betito Tavares, ator de ‘Coração de Estudante’, morre aos 42 anos

Betito Tavares, conhecido pelo seu papel em Coração de Estudante, novela da Rede Globo de 2002, morreu aos 42 anos. A informação foi confirmada por Renato Goés, amigo do artista, com uma publicação no Twitter nesta sexta-feira, 16.

Sem revelar a causa da morte, o ator de Mar do Sertão homenageou o colega, que fora seu vizinho antes de estrear na TV Globo.

“Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador quando ele foi embora fazer sua 1ª novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hoje perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Beijo nos amigos e família”, escreveu Goés.

Betito Tavares. Morávamos no mesmo prédio em Recife. Eu ainda um adolescente sonhador qnd ele foi embora fazer sua 1ª novela, Coração de Estudante. Suas conquistas muito me inspiraram. Hj perdemos um inteligente e inquieto companheiro! Siga em paz! Bjo nos amigos e família 💙 pic.twitter.com/5CrCzTJGSd — Renato Góes (@renatogoess) December 15, 2022

Nos comentários da publicação, amigos lamentaram a perda. “Quando era adolescente, muita gente confundia a gente. Achavam que éramos irmãos ou algo do tipo. Ficamos amigos e nos divertimos com essa aparência. Acabei de saber. Que tristeza”, disse o músico Tibério Azul.

Pablo Falcão, ator que começou a carreira com Tavares e se tornou proprietário do evento Chá da Alice, também lamentou a morte do amigo. Ele compartilhou uma foto antiga que a fotógrafa Priscilla Guimarães publicou no Instagram em homenagem ao artista.

O Estadão tentou contato com Milena, irmã de Tavares, mas não obteve retorno até o momento desta publicação. O espaço permanece aberto para manifestação.