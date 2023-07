Betty Faria assume que se envolve em polêmicas na web: ‘Compro brigas, mas depois fico chateada’

Betty Faria esteve no programa Altas Horas, da TV Globo, no último sábado, 22, e ao ser questionada pelo apresentador Serginho Groisman sobre redes sociais, a atriz de 82 anos destacou a importância de se engajar. Mas a veterana assumiu que, eventualmente, se envolve em algumas brigas virtuais.

“Tenho Instagram e tenho Twitter, sou tuiteira. Gosto de acompanhar as novidades, de saber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Às vezes, entro em umas polêmicas, sabe, gente?”, comentou Betty.

E continuou: “Mas, depois, fico chateada, porque apanho. Porque não pode dar opinião, não é? Esta é a fase de não poder dar opinião. Mas eu dou, sim. Dou opinião, sim. Às vezes, compro umas brigas. Acho que a gente não pode calar a boca, não. Tem que falar”.

Betty Faria, Serginho Groismann e Valentina Daniel Foto: Instagram/@bettyfariaoficial

Personagem Tieta

Tieta, uma das novelas de maior sucesso da Globo, vai completar 34 anos no dia 14 de agosto. Um fã de Betty, que estava na plateia do Altas Horas, perguntou sobre a experiência de interpretar a protagonista da trama. Na história, ela voltava para Santana do Agreste, sua cidade natal, muito rica e poderosa, anos depois de ter sido expulsa pela família.

“Foi uma sorte! Quem me deu Tieta foi Zélia Amado (Gattai), num jantar. Ela olhou para mim e disse: ‘Jorge está escrevendo um livro que, daqui a uns anos, vai ser perfeito para você’. Foi a Zélia, mulher de Jorge Amado, que me deu a Tieta, que acabou virando uma novela”, disse a veterana. “Agora, como foi (a experiência) não tinha noção (na época), porque eu trabalhava tanto! Tenho noção hoje!”, emendou.

Betty Faria como Tieta Foto: Divulgação/TV Globo

Filha de Betty Faria, Alexandra Marzo é hoje astróloga

Alexandra Marzo, que está no ar na reprise da novela Mulheres Apaixonas, no papel da doce Carola, se afastou da TV em 1999, logo após Suave Veneno, seu último folhetim. Nos últimos anos, ela se dedicou a estudar e praticar astrologia, fazendo mapa astral dos amigos.

Anteriormente, Alexandra teve uma breve experiência, por três meses, como vendedora e design de joias, numa loja num shopping na zona sul do Rio de Janeiro, onde mora. Além de astróloga, ela é roteirista.

Alexandra Marzo Foto: Instagram/@alexandra_marzo

Atuação ficou de lado após maternidade

Filha dos atores Betty Faria e Claudio Marzo (1968-2015), Alexandra, de 54 anos, tem uma filha, Giulia Butler, de 20. A jovem estudante de cinema, fruto do relacionamento com Sean Butler, vive atualmente com a avó materna.

Em entrevistas, Alexandra - que tem no currículo 11 novelas, entre elas Top Model e Fera Radical - contou que deixou a profissão de lado para se dedicar exclusivamente ao papel de mãe.

“Fui na contramão de toda essa corrente que terceiriza a educação dos filhos e me dediquei ao papel de mãe. Cresci sem a presença dos meus pais em casa e acabei sendo criada por babás. Não queria que a minha filha crescesse sem mim. Durante esse tempo aprendi a cozinhar, bordar. Me permiti ser mãe por completo e a dar para a minha filha a educação que eu desejava”, disse ela, em 2012, ao jornal carioca Extra.

Betty Faria, Alexandra Marzo e Claudio Marzo Foto: Divulgação/TV Globo