Betty Faria conta que filho tentou impedir ensaio nu para a ‘Playboy’: ‘Meus amigos compram’

A atriz, que está no ar atualmente na novela Volta Por Cima, vivendo a influenciadora Belisa, é uma das convidadas do podcast, ao lado do autor Ricardo Linhares. No episódio, eles comentam sobre Tieta, protagonizada por Betty e assinada por Ricardo, ao lado de Aguinaldo Silva e Ana Maria Moretzsohn. A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo.

Betty contou que, certa vez, ao chegar em casa, viu o filho ao telefone conversando com alguém da revista. “(Ele) devia estar com 15 anos, estava negociando com a revista Playboy. Ele disse: ‘Não, ela não vai fazer porque desta vez meus amigos compram. Senão ela tem que me mandar para os EUA para ficar estudando lá uns três anos’”, lembra a atriz na entrevista.