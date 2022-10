Beyoncé confirma turnê do disco ‘Renaissance’ para 2023 e leiloa ingressos por US$50 mil

Ela renasceu! Beyoncé estará de volta aos palcos em 2023 e a informação foi confirmada durante participação da estrela no evento beneficente Wearable Art Gala, realizado pela sua mãe, Tina Knowles-Lawson.

A estrela mundial leiloou dois ingressos para a Renaissance Tour, do seu novo álbum Renaissance, que contemplam: 2 ingressos para assistir a cantora durante sua passagem pelos Estados Unidos ou em outra cidade ao redor do mundo e visita guiada aos bastidores com a mãe da artista. Contemplam também 2 passagens internacionais de primeira classe e acomodação de 3 noites em um hotel da rede Marriott.

🚨A turnê do álbum “Renaissance”, de Beyoncé, foi oficialmente confirmada durante o Wearable Art Gala. A “Renaissance Tour” vai começar no verão de 2023. pic.twitter.com/SbDJY0Btz1 — BCharts (@bchartsnet) October 23, 2022

O anúncio da turnê no leilão não mencionava a data de início ou quais locais Beyoncé iria se apresentar além dos EUA, apenas confirmou a partir do verão do hemisfério norte, o que seria a partir de junho. O novo álbum chegou em julho deste ano e é o sétimo trabalho de estúdio da cantora, que havia lançado Lemonade, em 2016.