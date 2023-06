Beyoncé faz ‘chá revelação’ de fã durante show da turnê ‘Renaissance’ na Alemanha; assista

Beyoncé protagonizou um momento bastante inusitado durante apresentação da Renaissance World Tour na cidade de Cologne, na Alemanha, nesta quinta-feira, 15. Uma grávida que assistia ao show da cantora na primeira fila, segurava um cartaz com um pedido: “Rainha B, por favor, faça a minha revelação!”.

Entre uma música e outra, assim que avistou a mensagem da fã, a estrela parou sua performance e pediu para um de seus dançarinos pegar o envelope lacrado. Do palco do Rhein Energie Stadion, Beyoncé revelou o gênero do bebê: uma menina! “Parabéns”, disse a artista, sorridente. O momento viralizou nas redes sociais.

Homenagem para Blue Ivy

No mesmo show, os fãs da intérprete de Break My Soul organizaram uma surpresa para Blue Ivy, filha da cantora e do rapper Jay-Z, que está participando dos shows da turnê da mãe como dançarina.

Vários balões azuis foram erguidos na plateia em homenagem à menina de 11 anos, que se demonstrou surpresa com a homenagem. A mamãe coruja agradeceu: “Obrigada pelos balões. Batam palmas para minha linda Blue”.