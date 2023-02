Bia Miranda desabafa contra Record e anuncia processo: ‘Não respeitaram um momento de família’

Nesta quinta, 9, Bia Miranda desabafou contra a Record TV. Nos stories, a vice-campeã de A Fazenda 14 demonstrou seu descontentamento com a emissora após exibirem uma reportagem envolvendo a imagem do seu cunhado, Luizinho Roza, irmão de seu noivo, Gabriel Roza.

De acordo com a neta de Gretchen, ela foi procurada pelo canal de Edir Macedo após o cunhado ter sido internado por conta de uma broncoaspiração, no qual solicitaram a autorização para o uso da imagem do rapaz em uma reportagem sobre brincadeiras com bebidas alcoólicas e suas consequências, incluindo a possibilidade de falecimento.

“Pimentinhas, a Record é muito sem noção. Mandaram mensagem perguntando se a gente poderia autorizar a imagem do Luizinho para colocar numa reportagem sobre bebidas [alcoólicas]. Eu expliquei que a forma que ele foi para o hospital não foi por conta da bebida, mas sim por broncoaspiração. Isso pode acontecer com bebê, com idoso, comendo sopa ou até com a própria saliva. Mesmo eu não autorizando, saiu uma reportagem com a imagem dele”, começou a ex-peoa na sequência de stories.

Bia Miranda desabafa contra a Record TV nos stories Foto: Instagram/@biamiranda

Segundo ela, Luizinho não passou mal por conta da bebida, mas sim durante o banho. “Estávamos fazendo uma brincadeira na sala, o Luizinho estava bebendo desde a noite passada, porque ele é muito ruim para ficar bêbado, já que ele é acostumado a beber. Depois da brincadeira, ele pulou na piscina. Após um tempo, ele foi para o banho e neste momento ele passou mal, não estava conseguindo respirar”, reforçou.

Momento delicado desse, a record vem e posta foto do irmão do gabriel na matéria deles, que ontem a noite me pediram autorização pra colocar e eu falei que NÃO, e msm assim postaram.

Minha sogra ligou pra gente desesperada achando que ele tinha morrid***, isso não é brincadeira n — Bia Miranda 🌶 (@biamiranda) February 9, 2023

Bia Miranda acusou a emissora de fake news e disse que passou dos limites. “Eu já estou put* com essa situação. O pessoal está me ligando perguntando se o Luizinho morreu, a gente nem estava sabendo disso. A minha sogra ligou falando: ‘por que a imagem dele está na Record?’. A gente não autorizou, eu deixei bem claro no e-mail”, disse ela ressaltando que o cunhado não morreu.

Gabriel Roza também se pronunciou nos stories da noiva. “Cara, tem que denunciar esse pessoal da Record. Meu irmão está internado, mas está bem e com a saúde boa. Aí eles vão e mostram a notícia do meu irmão com negócio de morte. Nada a ver, Record. O processo vem aí”, disparou ele.

Gabriel Roza afirmou que processará a Record TV após matéria com imagem do irmão, Luizinho Rosa Foto: Instagram/Bia Miranda

Por fim, ela destacou novamente que o canal não respeitou um momento de família e que cortará relações após o episódio. “Então, a partir de hoje, por causa de tudo isso que aconteceu, vendo a falta de respeito, eu não darei mais nenhuma entrevista para a Record. Tudo o que eu tinha marcado com a emissora estou desmarcando aqui. Não é porque a Fazenda e a Record me deram oportunidade que eu vou ter que ficar engolindo sapo toda hora”, finalizou.

A emissora

Procurada via e-mail, a Record TV não se manifestou sobre o relato de Bia Miranda até o fechamento desta matéria. Caso se posicione, atualizaremos esta nota.