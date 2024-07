Biah Rodrigues, mulher de Sorocaba, sofre complicações em parto de gêmeos: ‘Pior sensação da vida’

Um dos bebês, Zion, também precisou ser levado à UTI. A modelo relatou o sentimento que teve em não conseguir ficar com os filhos depois do parto. “Sair por um lado e ver eles saindo de outro foi a pior sensação da minha vida. Um sentimento de vazio tomou conta do meu coração”, disse.

Biah contou que ela e Zion já receberam alta da UTI. A modelo e Sorocaba são casados desde 2019 e anunciaram a gravidez dos gêmeos em janeiro. Eles também são pais de Theo, de 4 anos, e Fernanda, de 2.