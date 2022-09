Bianca Andrade defende uso de maquiagem em homens: ‘João Guilherme e Vitão são referências’

Bianca Andrade participou do podcast Quem Pode, Pod, no YouTube, na última terça-feira, 6, e pautou sobre diversos assuntos, inclusive sobre maquiagem, sua especialidade. Segundo a empreendedora, fazer uma produção não deve se restringir a um gênero e, por isso, apoia homens a usarem tais produtos para aprimorarem suas belezas.

“É muito legal que homem use maquiagem”, declarou a influenciadora digital, exemplificando com alguns artistas adeptos a esse tipo de produção: “Pra mim, João Guilherme e Vitão são referências para nossos filhos.”

Segundo Bianca, apoiará e incentivará seu filho, Cris, 1, a ter esse hábito. “Eu penso muito nisso pro meu filho. Quero que ele use maquiagem! Ainda mais eu, né? Vou querer que use maquiagem, pinte a unha...”, afirmou a empreendedora, destacando a importância de acabar com o tabu de que maquiagem é coisa de mulher.

Bianca Andrade, 27, é empreendedora, influenciadora digital e ex-BBB Foto: Instagram/@bianca

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme, apresentadoras do podcast, concordaram e destacaram a evolução da atual geração para esses assuntos. “Eu acredito muito na geração dos nossos filhos”, ponderou Bianca.