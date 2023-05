Bianca Andrade diz que libertou tubarões em nova mansão de R$ 18 milhões: ‘Uma das condições’

Nesta terça-feira, 2, a influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, explicou que libertou os tubarões que estavam na nova mansão comprada por ela. O imóvel, localizado na Granja Viana, zona oeste da Grande São Paulo, era apelidado de “Casa do Tubarão” por conter um aquário com os animais e outro com corais.

Bianca Andrade diz que libertou tubarões de nova mansão comprada por ela. Foto: Instagram/@bianca/Reprodução

Segundo um vídeo de divulgação da imobiliária responsável, a casa é avaliada em R$ 18 milhões e foi construída em um condomínio com recursos como heliponto e haras. Após contar que havia comprado o imóvel, Bianca fez um story no Instagram para esclarecer que os tubarões não estão mais no local.

“Não tem tubarões na minha casa”, disse. “Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivesse profissionais para cuidar deles”, completou.

Boca Rosa detalhou ter conversado com o antigo dono para pontuar que era contra deixar os animais na casa. “Quando me mudei, os tubarões já estavam em um lugar melhor e com profissionais em um aquário que pudesse cuidar deles”, afirmou.

A influenciadora contou ter comprado a mansão na primeira publicação que fez após ter ficado afastada por um mês das redes sociais. Bianca teve de fazer uma cirurgia nas amídalas, o que foi o principal motivo para a decisão de se afastar da internet depois de doze anos.

Continua após a publicidade

“Comprei a minha primeira casa, que é, literalmente, um sonho. Uma das minhas maiores conquistas. Estou brilhando de tão realizada”, comemorou.