Bianca Andrade faz tour pela mansão nova; ‘meu primeiro patrimônio depois de doze anos’

Nesta sexta-feira, 5, a empresária e influenciadora Bianca Andrade postou em seu canal do Youtube uma tour pela mansão nova. O imóvel de R$ 18 milhões fica no bairro de Granja Viana, em São Paulo. O condomínio onde a casa está localizada possui haras, quadra de tênis e futebol, além de heliponto.

No início do vídeo Bianca faz uma retrospectiva desde o seu primeiro quarto até a nova aquisição. A mansão possui nada mais nada menos que 1,1 mil metros quadrados, espaço gourmet, cinema com 12 lugares, piscina aquecida, salão de jogos, academia, aquário para tubarão de 34 litro (que inclusive foi desativo por ela), 4 suítes, copa, cozinha, lavanderia, canil, salão de festas com entrada exclusiva e aquário de corais com 7 litros.

Boca Rosa - como também é conhecida nas redes sociais - explicou que ter uma casa não era prioridade antes, que durante esses 12 anos de trabalho ela investia em mais trabalho e negócios. “Meu primeiro patrimônio depois de doze anos. Tudo o que eu faço no meu trabalho depende de muito investimento. Ser uma empresária tem muito custo, então tudo o que faturei na vida sempre voltei para o trabalho, porque sempre acreditei que isso me faria crescer. Comprar uma casa estava em stand-by”, contou.

Ainda durante o vídeo, Bianca foi contando um pouco de sua história, relembrou que é ‘cria’ do Complexo da Maré, comunidade do Rio de Janeiro e foi após ver o sonho de sua mãe realizado de ter a casa própria que ela voltou a imaginar e idealizar que ela também queria um cantinho só para ela.