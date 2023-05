Bianca Andrade retorna às redes sociais após um mês e comemora ‘nova fase’: ‘Me sinto mais leve’

A influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, retornou às redes sociais nesta segunda-feira, 1º, após decidir tirar um período de férias. Bianca teve de fazer uma cirurgia nas amídalas, o que foi o principal motivo para a decisão de se afastar da internet depois de doze anos.

Bianca Andrade, a Boca Rosa, escolheu ficar um mês longe das redes sociais para se recuperar de cirurgia. Foto: Instagram/@bianca/Reprodução

Ela comemorou o retorno e uma “nova fase” em uma publicação no Instagram e um vídeo no YouTube. A influenciadora revelou que, durante o intervalo, realizou o sonho de comprar uma casa.

“Se você me perguntar se valeu a pena, a minha resposta é simples: se hoje eu me sinto muito mais leve, calma, presente e em paz, é sinal de que valeu mais do que tudo”, escreveu na postagem do Instagram.

No YouTube, Boca Rosa explicou mais sobre o período, afirmando que está “muito feliz”. A influenciadora disse que realmente ficou um mês sem entrar em qualquer rede social, o que só foi possível com o auxílio de sua equipe.

“Eu tenho o privilégio de deixar conteúdos gravados e a gente tem toda essa questão do planejamento”, comentou Bianca, que explicou que seus seguidores não ficaram sem conteúdos ao longo do mês.

Boca Rosa disse que a decisão veio, principalmente, para que a influenciadora focasse na saúde, mas que a equipe pensou em estratégias de marketing para dar destaque às suas marcas durante o período.

Ela dividiu as semanas em tópicos e chamou a primeira de “semana do descanso”. “Eu passei uma semana praticamente dormindo e comi muito”, brincou.

Já a semana dois, segundo a influenciadora, foi a “semana do estresse”. “Comecei a diminuir os remédios [do pós-operatório] e a dor começou a aumentar. [...] Comecei a ficar muito estressada e cheguei a ficar quatro dias sem comer”, descreveu Bianca, que revelou ter sentido culpa e ter tido crises de ansiedade.

Em seguida, Boca Rosa chamou a terceira semana de “semana da realização”, já que foi o período em que a influenciadora se mudou. “Foi uma semana que eu comemorei e fiquei muito grata”, afirmou.

A semana quatro, segundo ela, foi a “semana da reflexão”. “Estou refletindo sobre que Bianca eu conheci”, disse a influenciadora, que contou que a experiência a possibilitou “aprender a viver o momento presente”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais