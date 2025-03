Bianca Censori posta ensaio ousado e reacende debate sobre moda, sensualidade e identidade; confira

Na época, após declarações e comentários negativos de internautas, Bianca se posicionou no X, antigo Twitter. “A controvérsia alimenta meu fogo, No Grammy, eu despi tudo e, da próxima vez, prometo ser ainda mais ousada. Eu vivo pelas minhas próprias regras e visto minha verdade todo dia.”

Os comentários feitos no Instagram por diversos internautas ressaltaram a exposição excessiva de Bianca nas redes sociais. “Como isso é permitido no Instagram? Mas pessoas normais são banidas do aplicativo”, diz um usuário.