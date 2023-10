Bilionário é notificado em pousada de luxo em Fernando de Noronha após divulgação de casamento

Henrique Dubugras, bilionário que vai realizar um casamento de luxo em Fernando de Noronha com Bill Gates na lista de convidados, acabou recebendo outra visita, inesperada, em sua pousada às vésperas do evento, por conta de sua divulgação: a de um oficial de Justiça, que o notificou de um processo que corre no Brasil.

Dubugrass mora na Califórnia, por isso o autor da ação tentava notificá-lo, sem sucesso, ao menos desde 2021, quando a ação passou da Justiça de Santa Catarina para a de São Paulo. Mas graças à notícia do casamento, ele conseguiu que um oficial o localizasse em uma pousada de luxo em Fernando de Noronha, onde ele foi notificado na terça-feira, 3.

O processo foi movido por Henrique Duarte Coelho, que desde 2018 pede para ser reconhecido como acionista da Pagar.me, empresa de pagamentos online que, como o autor alega, foi criada por ele, Henrique Dubugras e Pedro Franceschi. A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, e confirmada neste sábado pelo Estadão, que teve acesso ao comprovante de citação judicial.

Ele diz que tem direito de 4% das ações da empresa, que foi vendida em 2016. Henrique Duarte Coelho afirma, no processo, que era reconhecido publicamente como fundador e sócio pelos outros dois empresários, mesmo que não houvesse uma formalização por escrito. Ele afirma que nunca recebeu nada pela venda da empresa.

O Estadão tentou falar com Dubgrass e Franceschi, mas não teve retorno. Coelho não quis se manifestar. O espaço segue aberto.

Quem é Henrique Dubrgrass?

Henrique Dubugras, jovem de 27 anos que “fechou” parte de Fernando de Noronha para se casar neste sábado, 7, é um dos fundadores da Brex. A empresa oferece cartão de crédito e programa de pontos para startups. Por causa do negócio, ele e o sócio Pedro Franceschini entraram para a lista de bilionários da Forbes em 2022.

Henrique é de São Paulo e sempre gostou de tecnologia, tal qual o sócio. Reportagem do Estadão 2022 mostra que ele criou o próprio servidor para hospedar e rentabilizar uma versão com recursos adicionais do jogo de computador Ragnarok aos 14 anos (empresa que foi fechada por violações de patente). Já Franceschini foi um dos primeiros brasileiros a desbloquear o iPhone 3, aos 12 anos de idade.

Eles se conheceram ainda adolescentes durante uma discussão no Twitter. Mais tarde, estudaram juntos ciência da computação na Universidade de Stanford por menos de um ano. Curso que abandonaram para fundar a Brex, em 2017.

Pedro Franceschi (à esquerda) e Henrique Dubugras são os fundadores da Brex Foto: Brex

Antes, em 2013, eles lançaram a startup de pagamentos online Pagar.me, dedicada a pequenas empresas no Brasil. A fintech foi vendida para a Stone, em 2016. Com a fundação da Brex e o aporte de US$ 12,3 bilhões de investidores privados na empresa, Henrique entrou para a lista de bilionários da Forbes na posição 1.929 - o jovem saiu da relação em 2023.

Cerca de 400 a 600 pessoas teriam sido convidadas para o luxuoso evento, tido como o maior do gênero já realizado na ilha. Entre os nomes cotados para comparecer estava o de Bill Gates, mas obras na pista de pouso de Fernando de Noronha teriam feito o bilionário desistir do passeio, de acordo com o Blog Ricado Antunes, da imprensa local.

Para animar a festa, especula-se que Henrique contratou gente de peso, como a banda Maroon 5 e o DJ Alok. Estima-se que total gasto na comemoração ultrapasse os R$ 10 milhões, de acordo com O Globo.

Henrique vai se casar com a engenheira de software Laura Fiuza. Segundo o perfil dela no LinkedIn, a jovem também cursou ciência da computação na Universidade de Stanford e trabalhou até maio passado na OpenSea - um marketplace para NFTs e criptoativos.

No X (finado Twitter), Henrique se define como “brasileiro com orgulho no Vale do Silício”. Na rede social ele publicou em 2021 uma foto na praia indicando o pedido de noivado a Laura, que aceitou. “Ela disse sim”, escreveu em inglês.