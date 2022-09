Billboard: Britney Spears volta ao top 10 após uma década com canção em parceria com Elton John

Britney Spears está voltando com tudo! A cantora de 40 anos conquistou o top 10 da Hot 100, da Billboard , após dez anos. Com Hold Me Closer, parceria com o astro Elton John , a eterna princesinha do pop conseguiu alcançar a sexta colocação da disputada lista musical. O levantamento aponta as canções melhor ranqueadas em todo o mundo semanalmente. A número um continua sendo As It Was, de Harry Styles, que está no pódio pela 12ª semana seguida.

A artista não entrava não entrava no top 10 da Hot 100 desde Scream & Shout, parceria com will.i.am, de 2012. No geral, ela soma um total 14 músicas no top 10 da parada. Já Elton John, apesar de ser veterano, entrou na lista em 2021 quando emplacou Cold Heart, em parceria com Dua Lipa. Esta é a 29ª vez que ele entra no top 10, sendo o 7º artista que mais conquistou este feito.

A semana de abertura com Hold Me Closer foi com 20.9 milhões em audiência de rádio, 11.1 milhões de streams e 48.000 downloads vendidos.

Volta de Britney Spears ainda tumultuada

Lançada no fim de agosto, a releitura da faixa de Elton John marcou a primeira gravação de Britney Spears após o fim da tutela. Recentemente, ela publicou uma desabafo no Instagram, em que falou sobre a relação com os filhos Sean, de 16 anos, e Jayden, de 15.

“Eu dei meu melhor em tentar ser a melhor pessoa que conseguia. Ser basicamente feita de prisioneira em casas com enfermeiras. Eu espero que meus filhos entendam a razão para eu estar me revelando como qualquer mulher faria se estivesse sendo mantida por baixo dos lençóis”, disse a cantora, se referindo à tutela do pai a qual foi mantida por 13 anos.