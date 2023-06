‘Se fosse mais nova, seria incapaz de existir’, diz Billie Eilish sobre ataques a seu corpo

A cantora Billie Eilish contou sobre o quanto ataques que recebeu ao longo da vida em relação ao seu corpo afetaram a sua vida pessoal. Ela, que também refletiu sobre ser uma artista “multifacetada”, disse que comentários feitos nas redes sociais a “machucam muito”.

“Se eu fosse mais nova, tipo, se a internet falasse de mim da forma como fazem agora quando eu tivesse 11 anos, eu não seria nem capaz de existir, para ser honesta”, comentou a artista em entrevista à Vogue. “Eu gosto de mim mais do que eu costumava, e eu estou mais interessada em como eu me sinto do que em como eles [os haters] se sentem. Mas há também muita m**** que machuca os meus sentimentos”, completou.

Billie Eilish refletiu sobre o quanto ataques que recebe nas redes sociais afetam a sua vida pessoal. Foto: Javier Torres / AFP

Billie ainda comentou sobre a mudança de estilo que escolheu recentemente. “Eu posso ser o que eu quiser quando eu quiser. Não preciso sempre provar que eu sou uma tomboy [por seu gosto por roupas largas]. Tipo, isso é o que eu sou, mas eu também sou esse tipo de garota. Eu também sou feminina, sexy, fofa, e também sou nenhuma dessas coisas”, afirmou.

A cantora contou sobre um vestido gótico que escolheu para o Met Gala. Ela brincou que, após o evento, só pensava em trocar de roupa. “Coloquei calças e uma jaqueta grande, um boné para trás e tênis. Me sinto tão poderosa assim. [...] Mas estou tentando me sentir mais confortável usando bastante maquiagem”, relatou.

A artista é um dos nomes mais importantes e premiados da música pop atual. Alguns de seus principais sucessos são Ocean Eyes, Bad Guy e Happier Than Ever. Nesta quinta-feira, 22, ela irá se apresentar em Paris no Power Our Planet, evento para pressionar autoridades contra as mudanças climáticas.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais