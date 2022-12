Billie Eilish celebra aniversário de 21 anos com Justin Bieber e Hailey entre convidados

Billie Eilish usou seu perfil do Instagram para compartilhar cliques da sua festa de aniversário de 21 anos. A estrela se inspirou no Natal e se vestiu de mamãe Noel, acompanhada pelo seu namorado Jesse Rutherford, que também usou fantasia. E um outro casal famoso que esteve presente nesta celebração foi Justin Bieber e sua esposa, a modelo Hailey Bieber.

Billie Eilish e seu namorado Jesse Rutherford, Justin Bieber e Hailey Foto: @billieeilish/Instagram

A estrela nunca escondeu ser fã de Justin Bieber e segundo ela, durante entrevista no programa The Morning Mash Up, na rádio SiriusXM, contou como ele a ajuda a enfrentar algumas questões que são expostas por conta de ser uma pessoa pública.

“Ele vem me ajudando muito a lidar com a fama. Às vezes ele me liga e diz coisas que fazem eu me sentir ouvida e é muito bom ter alguém que passa pelas mesmas situações que você, é muito bom tê-lo por perto”, disse.

Billie Eilish no Brasil

Billie Eilish leva seu show de Londres, na Inglaterra, às telas de cinema. A apresentação Billie Eilish Live At The O2: Versão Estendida fica disponível nas salas da Cinépolis por um único dia, 27 de janeiro de 2023, em 40 praças do Brasil.

O longa revela como foi a turnê Happier Than Ever: The World Tour, que contou com ingressos esgotados. Para detalhar a apresentação, o filme mostra até cenas íntimas entre Billie e o público.

Billie Eilish Live At The O2: Versão Estendida será exibido em 40 complexos da Cinépolis. Os ingressos para a pré-venda podem ser adquiridos nas bilheterias e ATMs ou por meio deste site.

Os preços variam entre R$ 32,63 (meia) a R$ 58,13 (inteira). Há desconto para quem tiver certos tipos de cartão Santander. A cantora também se apresenta pela primeira vez no Brasil como headliner do Lollapalooza Brasil 2023.