Billie Eilish e Jesse Rutherford terminam namoro após menos de um ano

Nesta quarta-feira, 17, um assessor da cantora Billie Eilish, 21 anos, afirmou à revista People que o relacionamento da cantora com o vocalista do grupo The Neighbourhood, Jesse Rutherford, 31 anos, chegou ao fim. O namoro durou menos de um ano.

“Podemos confirmar que Billie e Jesse terminaram amigavelmente e continuam bons amigos”, afirmou em comunicado o assessor que não teve o nome revelado. Apesar das especulações sobre uma suposta traição, a assessoria nega. “Todos os rumores de traição são falsos. Ambos estão atualmente solteiros.”

O ex-casal havia oficializado a relação em novembro de 2022 por meio das redes sociais.