Billie Eilish está vivendo romance com vocalista do The Neighbourhood, diz site

Billie Eilish está vivendo um novo romance com Jesse Rutherford, o vocalista da banda The Neighbourhood. Segundo o site Deadline, os artistas foram vistos juntos, de mãos dadas, durante o Hollywood Horror Nights, em evento de Halloween, em Los Angeles.

Embora sejam amigos de longa data, foi neste sábado, 15, que circulou nas redes sociais um vídeo dos cantores na saída do evento, que potencializou os rumores do relacionamento.

Leia também Lollapalooza 2023: Como Billie Eilish, saiba quais artistas do line-up vêm ao Brasil pela 1ª vez

Fofos! Jesse Rutherford e Billie Eilish foram vistos de mãos dadas no "Hollywood Horror Nights" em Los Angeles. pic.twitter.com/2l7sb2jOmJ — The Neighbourhood Brasil 💫 (@thenbhdBRA) October 15, 2022

Embora seja difícil distinguir os rostos de Jesse ou Billie muito claramente no vídeo, fãs reconheceram as roupas dos dois, que haviam publicado stories no mesmo lugar no mesmo dia, no Instagram.

Instagram/ @jesserutherford/ @billieeilish

Discreta em relação a sua vida pessoal, a cantora saiu de um relacionamento com o ator Matthew Tyler Vorce no início do ano. Os dois ficaram juntos por quase um ano e o fim da relação foi confirmada por ele nas redes sociais.