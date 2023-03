Billie Eilish fecha a primeira noite de shows no Lollapalooza e faz os fãs delirarem

A cantora Billie Eilish se apresentou pela primeira vez em solo brasileiro nesta sexta-feira, 24. Em show fervoroso no festival Lollapalooza, que acontece entre os dias 24 e 26 de março, no Autódromo de Interlagos, a norte-americana está dando o que falar nas redes.

Billie é considerada uma das principais cantoras de sua geração e transformou o palco do evento em seu quarto íntimo, afinal, o primeiro CD da cantora foi gravado no próprio quarto dela. Com o maior recorde de público no festival, a cantora reuniu mais de 103 mil pessoas, segundo portal oficial da cantora no Brasil.

🚨A MAIOR! Billie Eilish quebrou o recorde de maior público no Lollapalooza Brasil, com mais 103 mil pessoas no festival! pic.twitter.com/6O4xTaibuH — Billie Eilish Brasil (@BillieEilishBR) March 25, 2023

Durante a apresentação, Billie ainda abraçou a bandeira do Brasil ao cantor Billlie bossa nova. Passando por músicas mais agitadas como You Should See Me in a Crown até as mais íntimas, executadas com acompanhamento de um piano, como My Future. A jovem ainda dividiu o palco com seu irmão e colaborador, Finneas O’Connell, tocando violão.

🚨“Esta canção é por causa de vocês” - Billie Eilish com a bandeira do Brasil. 😭🇧🇷 pic.twitter.com/Z2G03H4e2l — Billie Eilish Brasil (@BillieEilishBR) March 25, 2023

“wish you were gay” - Billie Eilish (Lollapalooza Brasil) 🇧🇷 pic.twitter.com/XaEpqwwU1s — Billie Eilish Brasil (@BillieEilishBR) March 25, 2023

Mesmo com um problema técnico no telão ao longo da apresentação, Billie mostrou que tem presença de palco e que possui energia de sobra, já que, ficava correndo e andando por toda a extensão do espaço.

Billie, que é vegana e trouxe seu próprio cozinheiro, é super engajada em causas animais e ambientais, exibiu imagens de desastres naturais e problemas de meio ambiente. Ainda mostrou apoio à causas sociais, como o movimento Black Lives Matter. Em seu camarim, a estrela não permitiu nenhum produto com origem animal.

Billie no aniversário de Anitta

Após sua participação histórica no festival, a cantora ainda teve pique para dar “um pulinho” na mega festa de aniversário da cantora Anitta, que aconteceu nesta sexta-feira, 24, em São Paulo. Billie tumultuou a entrada e recebeu muito carinho dos fãs que estavam na porta do evento. Cercada por seus seguranças e pelo empresário, a norte-americana ficou apenas 30 minutos na festa da interpréte de Envolver.

a billie chegando na festa da anitta amamos verpic.twitter.com/C3Ngz0r1p0 — Acervy (@acervommes) March 25, 2023





Nas redes sociais os fãs da cantora estão só elogios para a apresentação e alguns ainda em choque por ter tido a chance de ver a ídola pessoalmente. “O que Billie Eilish fez no lolla hoje é sobrenatural”, dizia um perfil. “Bom dia, eu to ainda tentando superar tudo que vivi ontem. Eu não teria palavras suficiente da sensação de viver um sonho. Só posso dizer que te amo Billie Eilish”, disse outro.

Uma grande terapia coletiva chamada Happier Than Ever. O que Billie Eilish fez no lolla hj eh sobrenatural. pic.twitter.com/gAcYSuXxwY — David Pirajá (@davidpiraja_) March 25, 2023

