BK’ estreia novo álbum ‘Icarus’ em SP com show ‘sem limites ou amarras’

Chega neste sábado, 28, o primeiro show em São Paulo do novo álbum do rapper BK’. A estreia de ICARUS na cidade paulistana acontece uma semana do primeiro show oficial do disco, que foi no Rio de Janeiro.

O ábum estreou no streaming no dia 17 de novembro de 2022 e, no primeiro mês, somou mais de 35 milhões de streamings e teve sete de suas faixas entre as 100 músicas virais no Spotify Brasil, sendo duas entre as dez primeiras posições.

O disco foi apresentado no Museu de Arte do Rio (MAR) através da obra de arte feita por Nikolas Demurtas — pintada a óleo — reinterpretando a tela de O Voo de Ícaro, de Jacob Peter Gowy (1636 - 1638). Tal ação atraiu mais de quatro mil pessoas ao longo de três dias em uma ativação de realidade aumentada, onde bastava mirar um aparelho celular para mergulhar no álbum.

O quadro de Nikolas Demurtas Foto: Instagram/ @bkttlapa

“ICARUS chega não só como um novo trabalho, mas também como uma obra que integra e complementa a minha discografia até aqui. Vivi e escrevi sobre diferentes momentos ao longo dos meus álbuns, mas todos eles têm em comum a pessoa segurando a caneta”, disse o artista.

“Então, por mais diferentes que sejam, estão contando sobre a minha história. ICARUS, na atual narrativa, mostra um BK’ mais maduro e com vontade de dominar o mundo, mas sem perder a conexão com o que me trouxe até aqui”, afirma.

Em entrevista ao Estadão, o músico explica que a pintura foi uma forma de “usarmos formatos em que se contavam histórias no passado, para trazer a potência do mito de Ícaro para os dias atuais”. Quando comparado ao seu último trabalho, o álbum O Líder em Movimento, BK’ vê um amadurecimento na carreira.

“O Líder em Movimento foi finalizado em meio a pandemia, então não pude viver ele fora da minha bolha. Hoje, posso entregar um BK’ mais completo, criar algo da magnitude do que estamos fazendo. Pensando sem limites ou amarras em como construir uma boa experiência pro público”, disse.

O show acontece neste sábado, 28, na Áudio, e terá duas participações do disco: Luccas Carlos, de Música de amor nunca mais e Planos (2018); e Bebé, de Em nome do que sinto.

Serviço:

Quando: 28 de janeiro (sábado)

Horário: A partir das 22h

Local: Audio | Av. Francisco Matarazzo, 694 - São Paulo, SP

Ingressos: https://www.ticket360.com.br/ingressos/26189/ingressos-para-bk-apresenta-icarus

Valores: A partir de R$60 + taxas