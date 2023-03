Blackpink entra para o ‘Guinness Book’ como a banda feminina mais ouvida do Spotify

O Blackpink ganhou um espaço no Guinness Book, o Livro dos Recordes, por se tornar o grupo feminino mais reproduzido da história do Spotify.

De acordo com comunicado divulgado no site da publicação, as canções da banda já alcançaram a marca de 8,8 bilhões de reproduções, com hits como How You Like That (746 milhões de reproduções) e Kill This Love (672 milhões de reproduções) entre os mais ouvidos.

Antes do fenômeno de k-pop formado por Rosé, Jennie, Lisa and Jisoo, a girlband britânica Little Mix detinha o recorde. O Blackpink superou os números do grupo por cerca de 400 milhões de reproduções.

Congratulations to BLACKPINK who have become the most streamed female band on @Spotify 💫@ygofficialblink https://t.co/PL4p6VY7Mx — Guinness World Records (@GWR) March 8, 2023

Além do feito conquistado nesta semana, o grupo já foi mencionado pelo Guinness World Records outras vezes. Atualmente, o quarteto detém o recorde de maior número de inscritos no canal de uma banda no Youtube, além de ser o primeiro grupo feminino de k-pop a alcançar o topo das paradas de álbuns do Reino Unido e dos Estados Unidos.

Anteriormente, o Blackpink também já teve os recordes de vídeo e videoclipe mais vistos em 24 horas no Youtube, mas foram superados por outro fenômeno do k-pop, a banda BTS.





*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais