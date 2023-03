Blackpink: Jisoo anuncia trabalho solo para março; veja a data

Depois de Jennie, Rosé e Lisa, do Blackpink, chegou a vez de Jisoo estrear um trabalho solo. A novidade foi anunciada pela própria artista, no Instagram, no último domingo, 5.

Na rede social, ela compartilhou uma sequência de imagens de um campo, que pode indicar a capa de um single ou, quem sabe, um álbum solo da cantora. “Em breve. 31/03/2023″, declarou a publicação.

Apesar da novidade, a artista segue como membro do Blackpink. O grupo, inclusive, será uma das atrações do Coachella, principal festival de música pop dos Estados Unidos, em abril. Essa é a primeira vez que uma banda sul-coreana assume o status de headliners no evento.

Além da música, Jisoo é destaque no quesito fashionista. Em fevereiro, por exemplo, ela foi a personalidade mais influente da Semana de Alta-Costura em Paris, na França, segundo o ranking criado pela agência Karla Otto, especializada em moda, beleza, design, estilo de vida, artes e cultura.