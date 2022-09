Blake Lively e Ryan Reynolds serão pais pela quarta vez

Casada com o ator Ryan Reynolds desde 2012, Blake Lively se prepara para dar à luz seu quarto filho. Conhecida pela série Gossip Girl , a atriz mostrou a barriguinha da gestação durante um evento nos Estados Unidos nesta quinta-feira, 15. Ela usou um look curtinho e brilhoso que evidenciou as novas curvas, mas não chegou a comentar sobre a gravidez aos jornalistas presentes. Segundo o site TMZ, não se sabe ao certo de quantas semanas a artista está.

Em recente entrevista, o ator Ryan contou sobre a importância de passar mais tempo com as filhas. “A maior coisa para mim é que não quero deixar de passar o tempo com as minhas crianças. Quero que minhas crianças tenham uma vida normal e linda”, disse.

“Por muitos anos, quando a minha mulher filmava um filme, eu não filmava e ficava com as crianças, e vice-versa. Então nós trocávamos. Nunca trabalhamos ao mesmo tempo, mas sempre estávamos longe. Agora que elas tem a escola, elas têm uma vida normal. Penso que é totalmente importante para o desenvolvimento delas e eu realmente gosto de ser um pai presente”, completou o astro.

Blake e Ryan, que estão juntos 2010, são pais de três meninas: James, 7; Inez, 5; e Betty, 2.

Blake Lively is pregnant, expecting her 4th child with Ryan Reynolds. pic.twitter.com/yx2EJQCg9N — Pop Base (@PopBase) September 15, 2022