Bless, filho de Giovanna Ewbank, assume que quer voltar para África

A atriz Giovanna Ewbank, 36 anos, surpreendeu a internet ao postar nesta quarta-feira, 5, um vídeo em seu canal onde Bless, filho dela e de Bruno Gagliasso, 40 anos, revelou que tem vontade de voltar para Malawi, país do continente africano onde ele nasceu.

O menino de 8 anos foi adotado pelo casal em 2019, quando eles foram visitar o país.

No vídeo, Gioh pergunta ao Bless qual superpoder ele gostaria de ter e ele surpreende a apresentadora quando responde que gostaria de voltar no tempo.

A atriz então pergunta, “para onde você nasceu!? Para o Malawi? E por que você ia voltar para lá?”. O menino responde, “Para ver como era.”

Gioh, que também adotou Chissomo, a Titi, 9 anos, e também é mãe de Zyan, de 3 anos, indaga o pequeno: Por quê? Você não lembra mais tanto? De nada? Nem dos seus amigos?

E Bless acaba admitindo que não se lembra mais de nada.

Ela ainda confirma se ele não se lembra de nada, mesmo com as fotos e vídeos que Gioh mostra, então ele responde que quando vê as fotos, acaba se lembrando.

O diálogo começa na minutagem de 8:04 e dura até 8:56.