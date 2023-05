A influenciadora Bianca Andrade chamou a atenção na última semana após escolher tirar um período de “férias”. Boca Rosa, como é conhecida nas redes sociais, garantiu um mês de descanso pela primeira vez após doze anos na internet.

Entre “publis” e viagens, a vida dos influenciadores cobra a exigência de permanecer 24 horas online, durante sete dias da semana. Parece difícil pensar em um tempo offline, mas há formas de se garantir o período.

Bianca Andrade, a Boca Rosa, escolheu ficar um mês longe das redes sociais para se recuperar de cirurgia. Foto: Instagram/@bianca/Reprodução

A questão do direito às férias é mais complexo quando envolve trabalhadores que não são contratados via Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A advogada trabalhista e influenciadora Patrícia Ikuno explica que, apesar de a profissão de “influenciador digital” ter sido reconhecida no Brasil na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), a categoria não possui lei específica.

“Em sua grande maioria, [influenciadores] são autônomos, pessoas jurídicas que trabalham por conta própria”, pontua Patrícia. No caso de trabalhadores celetistas, o direito a um período de 30 dias de descanso é assegurado pela Constituição Federal e surgiu como um marco no direito trabalhista brasileiro em 1925.

A advogada diz que, antes do decreto que instituiu as férias, raros eram os casos de trabalhadores que poderiam usufruir do período. Agora, o descanso virou dever do trabalhador e de quem o contrata. “Por ser um direito diretamente ligado à saúde e bem-estar do empregado, as férias têm tamanha importância que não podem ser suprimidas, nem mesmo por vontade do trabalhador”, afirma.





Continua após a publicidade

Período longe da internet é garantia de bem-estar

No caso de Boca Rosa, o tempo em que a influenciadora ficou longe das redes sociais surgiu, principalmente, por exigências de saúde. Ela teve de fazer uma cirurgia nas amídalas, o que foi pesou na decisão de repousar por um mês, e também relatou que o período a permitiu cuidar mais da saúde mental e sentir menos ansiedade.

O mesmo aconteceu com Matheus Costa, o jovem que viralizou na internet “trollando” o pai. O influenciador ficou sete dias longe da internet após ter retirado o dente do siso e decidiu pelo período offline depois de avaliar que estava “muito viciado” em usar o celular.

“Eu passava muitas horas do meu dia só rolando o feed, absorvendo muitas coisas que eu não precisava. [...] Ficava triste e aborrecido com coisas que não me cabiam”, descreve. A escolha, segundo ele, possibilitou que Matheus focasse mais na “sua vida e suas relações”. O influenciador relatou que também sentiu menos insônia durante o período.

Matheus Costa também tirou período de sete dias longe das redes sociais. Foto: Play9/Divulgação

Para Gustavo Serra, sócio e CCO da agência Play9, empresa que também tem como sócios o influenciador Felipe Neto e o empresário João Pedro Paes Leme, não é comum que influenciadores optem pelo período de descanso, “mas deveria ser”. Ele elogia a postura de Bianca em falar sobre o assunto diante da “pressão ininterrupta” da internet.

“A gente tem que humanizar a figura do criador”, analisa Gustavo. “Quando a Bianca Andrade faz um movimento como esse, ela consegue personificar e dar vida ao personagem que ela construiu nas redes sociais”, completa.

Continua após a publicidade





Para influenciadores, ‘férias’ significa deletar aplicativos do celular

A tarefa mais difícil para que influenciadores possam viabilizar o período longe do trabalho é se comprometer a deletar as redes sociais do celular. Em um vídeo publicado no YouTube em que Boca Rosa descreve a experiência, a influenciadora relatou ter se sentido “animada” para descobrir o seu comportamento longe de qualquer estímulo online.

“Eu queria saber, depois de doze anos, como seria a Bianca viver uma coisa nova. Um mês sem nenhuma interferência de qualquer rede social”, disse. Ela afirma ter cumprido o desafio, mas que, por volta da segunda semana, passou a se comunicar por mensagens de texto.

A influenciadora, então, decidiu reinstalar o WhatsApp, o que avaliou ter sido uma boa decisão. “Me deu um ‘quentinho’ no coração”, brincou.

Matheus Costa também aceitou a tarefa de ficar longe de qualquer rede social por alguns dias. Depois, porém, ele decidiu reinstalar o TikTok, mas também considera a atitude positiva. “O TikTok é uma forma de me acalmar, porque é uma rede que tem muito conteúdo engraçado. É mais saudável do que assistir à vida dos outros no Instagram e acompanhar as polêmicas do Twitter”, comenta.





Continua após a publicidade

Tempo de descanso pode ser garantido por acordos e planejamento

Patrícia Ikuno descreve que, mesmo que o influenciador seja uma pessoa jurídica, ou seja, um trabalhador que não possui os benefícios celetistas, como férias remuneradas, tudo vai depender dos acordos entre o criador e a empresa para a qual trabalha. Ela recomenda que seja sempre feito um contrato por escrito para detalhar o combinado entre o contratado e a possível agência.

“É fundamental informar no contrato quando e quantos dias serão de pausa”, pontua. “Como prestador de serviço, o influenciador também precisa deixar claro como ficará a entrega do trabalho nesse período”, completa a advogada, que diz que o profissional também deve fazer um planejamento financeiro para viabilizar o tempo offline.

Gustavo Serra considera que a “pirâmide entre influenciadores” reflete a “cadeia da nossa sociedade”. Por questões financeiras ou estratégicas, a tarefa de ficar um tempo longe das redes sociais é mais desafiadora para pequenos criadores do que para os que já ostentam grandes números na internet, como Bianca.

Boca Rosa disse que planejamento com sua equipe viabilizou férias. Foto: Reprodução de vídeo/YouTube/Bianca Andrade

Para os menores, segundo Gustavo, ainda existem alternativas possíveis. O essencial é que o período seja realmente planejado. Dessa forma, o criador consegue fazer com que o conteúdo continue a ser entregue após e durante a pausa e evitar que a decisão seja tomada à beira de uma possível exaustão.

“São caminhos possíveis, mas que precisam ser mensurados. Os criadores menores dependem de uma sequência de postagens”, pontua. “A criação de conteúdo é um jogo meio perverso. É natural que o algoritmo valorize criadores que possuem a conta mais ativa”, diz.

Continua após a publicidade

Em seu vídeo no YouTube, Bianca comentou que teve “estratégias de marketing” durante o período que deram foco às empresas que a influenciadora gere.

No caso de criadores pequenos, conforme Gustavo, a solução também pode ser separar um período para viajar, mas continuar postando. Ele explica que, antes que a decisão de um tempo de férias seja tomada, é necessário avaliar os “ônus e bônus”.

O influenciador corre o risco de perder engajamento, mas o descanso pode, até mesmo, ajudar o profissional a pensar em melhores conteúdos. “Ele pode conseguir repensar novos projetos, ‘arejar’ a cabeça. [...] Cuidar da saúde mental também é cuidar do seu conteúdo e da sua comunidade”, afirma o sócio da Play9.





*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais