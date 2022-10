Em um pouco mais de uma hora de conversa com Marília Gabriela, no canal Gabi de Frente de Novo, a empresária e influenciadora Bianca Andrade, a Boca Rosa, contou detalhes sobre os motivos que levaram ao término do seu relacionamento com Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred. Pais de Cris, o casal estava juntos desde setembro de 2020 e o fim da relação veio em abril deste ano.

Questionada sobre o porquê do fim, Bianca, que adiantou não estar preparada para detalhar abertamente sobre a situação, disse que, após ter o seu filho, ficou muito confusa sobre quem ela era e que toda essa reflexão interna acabou desgastando o relacionamento do casal.

Leia também Bianca Andrade, fundadora da Boca Rosa, lança documentário sobre maternidade

“O que eu posso dizer é que eu fiquei muito confusa depois que eu tive o meu filho. Muito confusa com tudo. Quem é a Bianca? Quem é a mulher? É pressão do trabalho, da maternidade, é pressão de todos os lados e aí eu falei: ‘eu preciso respirar, eu preciso entender quem eu sou’”, desabafou.

Boca Rosa fala pela primeira vez sobre término com Fred: 'Muito confusa com tudo'

Para Boca Rosa, no entanto, o tempo que esteve ao lado do Fred deu certo pois os dois tinham uma forte conexão - e mesmo tendo a vontade de ser mãe solo, encarou a relação a dois: “Eu queria ser mãe solo, queria ter a minha vida, eu sou livre, ninguém me manda”, contou.

“E pra mim, esse relacionamento deu certo porque eu sentia que o celular não era tão importante quanto a nossa conexão”, completou.

Dona de uma marca de produtos de beleza e com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, Boca Rosa disse que se encontrou na sua vida profissional e não está focada em receber likes nas suas fotos.

Continua após a publicidade

“E de fato, assim, eu agora, hoje eu posso dizer, assim, tranquila, que eu estou realizada no meu lado profissional. Eu amo fazer o que eu faço. Pra mim, é muito mais gostoso lançar um produto e ver a galera usando o produto e amando do que ter muitos likes numa foto. Mas hoje, eu consegui ter esse privilégio, chegar nesse lugar, óbvio, depois de muito trabalho (...)”, refletiu.

























Continua após a publicidade