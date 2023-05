Boca Rosa, Rodrigo Faro, Gusttavo Lima e mais; conheça outras mansões peculiares dos famosos

Nesta terça-feira, 2, a internet ficou polvorosa após a empresária e influenciadora Bianca Andrade - Boca Rosa, compartilhar sua mais nova mansão pelo valor aproximado de R$ 18 milhões. Uma das peculiaridades da casa é um aquário de tubarões que a própria Bianca pediu para retirar.

“Não tem tubarões na minha casa, tá gente? Uma das condições antes de eu comprar a casa era que os tubarões fossem para um lugar que tivessem profissionais que pudessem cuidar deles. Falei com o ex-dono da casa que não concordava que eles ficassem ali, então não têm tubarões na minha casa”, contou ela.

Abaixo separamos outros famosos e suas mansões diferentes.

Praia Artificial

O apresentador Rodrigo Faro, 49 anos, tem nada mais nada menos que uma praia artificial na própria casa. Duas piscinas com areia e uma pequena ilha com palmeiras deixam ainda mais deslumbrante o lugar. A mansão é em avaliada em cerca de R$ 15 milhões.

Outro destaque da casa é o tamanho da porta de entrada, 12 metros de altura. Na foto, é possível ver que Faro quase some diante da porta.

Piscina Vermelha

O apresentador André Marques, 40 anos, tem uma “singela” piscina vermelha. A cor da água aparenta ser vermelha, mas o truque é que os azulejos da piscina é que possuem essa cor.

Marques já compartilhou vários cliques na piscina com os amigos e, principalmente, com os bichinhos de estimação.

Lustre enorme

A casa com área de 2.500m² do cantor Luciano, 50 anos, possui, além de uma grande metragem, um enorme lustre na sala. No seu perfil do Instagram, o sertanejo compartilhou um clique limpando um magnífico acessório e logo a internet reagiu. Os comentários da publicação foram inativos.

Fachada Grandiosa

O cantor Gusttavo Lima, 33 anos, já exibiu algumas vezes a fachada de sua mansão. O hall de entrada possui um mega pé direito duplo de mais de 7 metros de altura. A mansão segue o estilo neoclássico inspirado na Casa Branca, residência oficial do presidente dos Estados Unidos.

Nas redes sociais, os internautas reagiram às fotos. “A porta da casa de Gusttavo Lima é tão grande que daria pra salvar todo mundo do Titanic”, brincou um perfil.

A porta da casa de @gusttavo_lima é tão grande que daria pra salvar todo mundo do Titanic. pic.twitter.com/nRLi7lmahz — Douglas di Lima (@odouglasdilima) January 28, 2020

Carro de Fórmula 1

O apresentador e jornalista Otávio Mesquita, 63 anos, mantém um carro amarelo de Fórmula 1 pendurado em sua parede. O modelo é um Jordan e foi dirigido por Giancarlo Fisichella, no GP do Brasil no ano de 2003. Além do veículo, Mesquita coleciona luvas, capacetes e macacões de pilotos, incluindo o falecido Ayrton Senna.

Apartamento diferentão

O ator Caio Castro, 34 anos, colocou toda a sua personalidade no projeto de seu apartamento de 240 m². A residência conta com paredes grafitadas, um espaço para uma moto, uma sala de cinema e muitos detalhes espalhados pelos cômodos.

O projeto foi do escritório de arquitetura MORA Estúdio, e leva um estilo street art. Um dos espaços possui até mesmo uma mesa de bilhar ao centro, um quadro de Brad Pitt na parede, um closet recheado de tênis e bonés, um escritório com algumas fotos pessoais espalhadas na parede.

Nas redes sociais o apartamento deu o que falar. Um perfil insinuou que o imóvel lembrava um barzinho. “Acabei de ver a casa do caio castro e estou perplexa no quão longe foi o conceito ‘barzinho top em casa’”, disse o perfil.

acabei de ver a casa do caio castro e estou perplecta no quão longe foi o conceito "barzinho top em casa" pic.twitter.com/BTLRNRpeto — 𝕻𝖆𝖚𝖑𝖆 𝕮𝖗𝖚𝖟 (@takemeout) September 7, 2021

