Bocardi grava vídeo e pede sugestões do que fazer na carreira: ‘Tô na praça’

Rodrigo Bocardi usou suas redes sociais nesta quinta-feira, 3, para compartilhar um vídeo no qual reflete sobre o futuro de sua carreira. O jornalista foi demitido da Rede Globo por questões de compliance no fim de janeiro.

Rodrigo Bocardi refletiu sobre novos passos na carreira em vídeo nas redes sociais. Foto: Daniela Toviansky/Globo/Divulgação

Esta foi uma de suas raras aparições no Instagram após deixar a emissora. No vídeo, ele mostra comentários de fãs com perguntas sobre seu retorno.

O jornalista, que estava em um estúdio, pediu ideias do que pode fazer.

“Peguei esses últimos dias para descansar, dormir até acordar, mas agora está na hora de trabalhar, hein? E o que fazer? Ir para um estúdio desse assim? Apresentar um jornal? Um programa de entrevistas? Um programa de entretenimento para gente dar muita risada? Ou nada disso na televisão? Fazer um canal na internet? O que fazer, hein? Vocês vão ter que me ajudar, escolhe aí e me ajuda, o Bocardi está na praça”, disse.

Publicidade

A demissão de Bocardi

PUBLICIDADE No dia 30 de janeiro, a Globo anunciou que Rodrigo Bocardi, até então apresentador do Bom Dia São Paulo, foi desligado da emissora por “descumprir normas éticas”.

“Rodrigo Bocardi, que apresentava o telejornal paulista, foi desligado por descumprir normas éticas do Jornalismo da Globo. Como é de conhecimento de todos, a empresa não comenta decisões de compliance”, informava a nota da Globo. Sabina Simonato assumiu o posto deixado pelo colega.

Bocardi entrou na Globo em 1999, foi correspondente em Nova York e, desde maio de 2013, apresentava o noticiário matinal.