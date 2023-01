Boninho comenta recusa de documentário sobre ‘Big Brother Brasil’: ‘Não vou ensinar como faz’

Em conversa com fãs na madrugada deste domingo, 15, na sala do Spaces, no Twitter, Boninho revelou que tem recusado a alguns anos uma proposta do Globoplay para fazer um documentário sobre o Big Brother Brasil. Segundo o Big Boss, ele não pode revelar como que faz o programa para o diretor Rodrigo Carelli, responsável pelo reality A Fazenda.

Além disso, ele revelou também como que faz a seleção dos dos grupos camarote e pipoca - e como a saúde física e mental dos participantes é tratada pela produção do programa. O BBB 23 começa dia 16 de janeiro, depois da novela Travessia, na Rede Globo.

“Tem uns três anos que o Globoplay quer fazer um documentário do Big Brother. Aí eu falei: Não, porque eu vou contar, ensinar para todo mundo. Vou ensinar pro [Rodrigo] Carelli como faz o Big Brother? Não posso. Com o maior respeito, tá?”, revelou.

Sobre como ele escolhe os nomes famosos para as edições, ele contou que são convidados que ele gosta.

“Eu tenho amigos de trio elétrico. De lá que surgiu pipoca e camarote. Por exemplo: A Claudia Leitte me convidou pro trio, então vou estar lá (de camarote) com quem ela convidar. O resto é pipoca. No BBB é assim, quem eu convido é camarote, o resto é pipoca”, revelou.

Esse ano a lista de participantes do grupo camarote é formada por Aline Wirley, cantora e ex-Rouge, Bruna Griphao, atriz, Fred, do Desimpedidos, Domitila Barros, Miss Alemanha, Antonio “Cara de Sapato” Jr., lutador de MMA, Fred Nicácio, médico e apresentador, Key Alves, jogadora de vôlei, Marvvila, cantora, Gabriel Santanna, ator e Mc Guimê, cantor.

Na conversa, o diretor ainda lembrou de um processo seletivo em que uma candidata foi desclassificada porque estava grávida - e ela não sabia que estava esperando um filho.

“A gente se apaixona por todo mundo, a gente adora todo mundo que a gente bota. E a gente escolhe os caras que a gente mais gosta, é um processo maluco de escolher. E aí, às vezes, tem uma pessoa que a gente ama muito e o cara não pode. Eu tive uma participante que eu tive que falar pra ela: ‘Olha, você tá grávida, você não pode entrar (risos)’. Ela não sabia”, contou.

Boninho fala sobre saúde mental dos participantes do BBB

“No processo a gente tem que respeitar todo mundo. Eles estão numa casa fechada, onde às vezes tem um controle. E, nesse lado clínico, a gente tenta colocar todo mundo igual. O cara não pode tomar um remédio porque isso pode levar alguma vantagem ou não. Então, a gente procura olhar para uma visão mais leve, que todo mundo possa jogar igual”, disse.

