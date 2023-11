Boninho descarta participação de Chico Moedas no BBB24

Diretor do Big Brother Brasil, Boninho falou nas redes sociais que o influenciador Chico Moedas não estará na próxima edição do programa, como parte do grupo Camarote.

Chico Veiga, conhecido como Chico Moedas foi aventado como provável participante do BBB24. Foto: Reprodução/Instagram/@ochicoin

Boninho respondeu a uma publicação da modelo Renata Banhara. “Onde vota para eliminar?”, disse ela em uma publicação nos Stories do Instagram. “É fake! Não dá para eliminar quem não vai”, disse Boninho em resposta à postagem.

O nome de Chico Moedas ficou em alta após a repercussão do namoro dele com a cantora Luisa Sonza, que chegou a fazer uma música para o influenciador, que também é amigo de Casimiro.

O namoro acabou em cerca de quatro meses depois que Luisa revelou uma traição dele no programa Mais Você enquanto tomava café da manhã com Ana Maria Braga.