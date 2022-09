Boninho revela famosos que não estarão no ‘BBB23′ após rumores

Ainda estamos no clima de A Fazenda 14, da TV Record, mas vira e mexe os fãs do Big Brother Brasil comentam sobre o reality show da TV Globo na internet. A última repercussão se deu com rumores de possíveis nomes de participantes do grupo Camarote, o dos famosos. Boninho , então, resolveu usar as redes sociais para acabar de vez com os boatos. A estreia do BBB 23 está prevista para 16 de janeiro.

“Vim aqui dar um passeio em São Paulo. Entendo as especulações do BBB. Xamã , mega artista, amo ele, sou fã, mas não está no BBB. Vitão ... Não está no Big. Yasmin (Brunet) .... Não está no Big. Isabela (Santoni) ... Também não está no Big. Casais? Menor vontade de botar casais no Big Brother, na boa (risos). Enfim, agora a gente está olhando ligado no pessoal da Pipoca. Próxima parada é em Salvador, fica ligado”, disse o diretor do programa, em vídeo publicado no Twitter. Boninho não falou de Wanessa Camargo, cujo nome está sendo bastante especulado para a próxima edição do reality.

Então, só pra liberar essa primeira lista. Assim quem para as próximas, pode tirar esses nomes. Que são especiais, mas não vão estar DENTRO da casa. Mas são artistas que respeito muito! @bbb #bbb23 #pipocanobbb Seleção Salvador vem ai!!! ❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/KtpD4ykhuM — J.B. Oliveira (@boninho) September 29, 2022

O diretor se manifestou pela primeira vez sobre o BBB23 na semana passada, no Instagram, e foi irônico: “Quem vai? Quem não vai? Quem eu escolhi? Quem eu não escolhi? Não escolhi ninguém ainda. E vai começar aquele negócio (de algumas pessoas dizerem): ‘Ah, ele me escolheu! Quero aparecer!’. Mas estou preparando um capacete novo, que em breve vocês vão conhecer. É o meu mega power modelo 2022, para ter essa separação de quem adivinha e quem quer tentar entrar, dentro da minha cabeça”.