Boninho sai em defesa de Rodrigo Carelli, diretor de ‘A Fazenda’

Durante a madrugada desta segunda-feira, 13, Boninho, diretor do Big Brother Brasil, respondeu a um internauta no Twitter e rejeitou comparações com o diretor do reality A Fazenda, Rodrigo Carelli.

Ao contrário do que se esperava, Boninho saiu em defesa do colega de profissão.

Um seguidor fez uma comparação entre o BBB 23, da Globo, e A Fazenda, da Record. O diretor rebateu a fala e negou ser superior a Carelli: “Bobagem, somos profissionais, não podemos julgar projetos diferentes. Com conceitos e dificuldades de cada um é um ótimo profissional, por isso está fazendo realities há anos. Cada um com suas características. Basta respeitar”.

Boninho ainda deu um “chega pra lá” nas pessoas que fazem esse tipo de comparação. “Quero ver quem critica fazer, produzir, tocar um projeto assim. Aqui no passarinho é muito fácil fazer um blá-blá-blá! Dá um tempo, se olha no espelho e respeita! Quem critica nem pum sabe fazer direito”.