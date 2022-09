Brad Pitt revela quem são os dois homens mais bonitos do mundo em sua opinião

Brad Pitt sempre foi considerado um dos maiores ícones de beleza de Hollywood e citado como um dos homens mais bonitos do mundo pela imprensa internacional. Mas para quem o ator daria esse título? Em entrevista à revista Vogue, o astro de 58 anos revelou, pela primeira vez, quem ele acha ser merecedor do título.

“Quem são os homens mais bonitos do mundo, no passado e no presente? No mundo da atuação, porque é o meu trabalho diário, a escolha imediata é Paul Newman , porque ele envelheceu muito graciosamente. E todos os relatos (dizem que ele era) um ser humano muito especial, generoso, caloroso e verdadeiro”, disse Pitt se referindo ao ator e diretor americano, que faleceu aos 83 anos, em setembro de 2008.

“Se eu fosse citar alguém do presente, teria que ser aquele filho da p*ta do George Clooney . Por que não? Estou sempre acabando com ele, e ele me zoando. Mas desta vez vou aliviar para ele, só desta vez”, brincou o ator, que é amigo de longa data de Clooney. Os dois já contracenaram juntos nos filmes Onze Homens e um Segredo e Queime Depois de Ler.

Cast member George Clooney (L) arrives with Brad Pitt for the world premiere of U.S. director Steven Soderbergh's film "Ocean's 13" at the 60th Cannes Film Festival May 24, 2007. REUTERS/Jean-Paul Pelissier (FRANCE)

Linha de skincare

Brad Pitt está lançando sua própria linha de skincare, a Le Domaine, que oferece produtos feitos majoritariamente por ativos naturais, como uvas. Inspirado pelo Château Miraval, sua extensa propriedade com vinhedo no sul da França, ele levou os antioxidantes da fruta para as fórmulas do sérum, creme hidratante facial, creme fluido e emulsão de limpeza disponíveis.

“Não teríamos seguido com o projeto a menos que sentíssemos que havia algo válido aqui, algo original, algo que funcionasse. Recebo coisas o tempo todo e... É tudo a mesma coisa para mim. Mas, no ano passado, estivemos testando o Le Domaine e fiquei realmente impressionado com os resultados. E isso, para mim, fez valer a pena seguir em frente”, disse em entrevista à revista Vogue UK.

A partir daí, ao lado dos parceiros, viticultores da família Perrin do Château Beaucastel, procurou cientistas para desenvolver as fórmulas e já saiu com duas patentes exclusivas: a GSM10, uma molécula que combina propriedades das sementes de uvas Grenache com as sementes das uvas Syrah e Mourvèdre, e o ProGr3, um derivado do resveratrol de gavinhas de videira. Eles têm efeito contra o estresse oxidativo, que provoca o envelhecimento celular, e ajudam na manutenção da saúde da pele.

O astro ainda confessou qual o seu ritual de skincare: “Lavo o rosto pela manhã, aplico o sérum e o creme e estou pronto. À noite, também aplico o soro e passo um creme noturno. Pronto”, disse ele, acrescentando que parte do hábito de cuidados foi herdado da ex-namorada, a atriz e fundadora da marca Goop, Gwyneth Paltrow .

















