Brad Pitt se pronuncia sobre acusações de agressão de Angelina Jolie: ‘Infundadas’

Brad Pitt falou pela primeira vez sobre as acusações de agressão feitas pela sua ex-mulher, Angelina Jolie. Em declaração enviada à emissora norte-americana CNN, o ator chamou as alegações de “completamente falsas”.

Angelina afirmou ao FBI que foi agredida de forma física e verbal pelo então marido durante uma discussão dentro de um avião particular em setembro de 2016.

Em documentos obtidos pela imprensa americana nesta terça-feira, 4, a atriz detalha as supostas agressões. Pitt teria agarrado seus ombros e a empurrado contra a parede do banheiro, além de ter agredido dois de seus filhos.

Os representantes do ator negaram as acusações. “A história (de Jolie) continua a evoluir a cada vez que ela a conta com novas e infundadas alegações. Brad assume a responsabilidade pelo que fez, mas não por coisas que não fez. Essas novas alegações são completamente falsas”, diz o comunicado.

Jolie iniciou os trâmites legais para o divórcio alguns dias depois do voo em que as agressões teriam acontecido. Na época, a situação foi investigada pelo FBI e Pitt não foi preso ou acusado pelo incidente.

Brad Pitt e Angelina Jolie mantiveram um relacionamento entre 2005 e 2016 e são pais de seis filhos. Foto: Andrew Kelly/Reuters





