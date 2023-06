Brad Pitt assume ainda ter sentimentos por uma ex-namorada: ‘Ainda amo essa mulher’

Brad Pitt revelou que ainda ama uma de suas ex-namoradas, porém a mulher em questão não é Angelina Jolie e nem Jennifer Aniston. O ator relatou que foi uma ex-parceira, que conheceu ele quando tinha apenas 17 anos, que mais o marcou.

Em entrevista à Vanity Fair, o artista relembrou de seu namoro com Juliette Lewis no início dos anos 90. Os dois se conheceram nos bastidores das gravações de Dias de Violência.

A atriz Juliette Lewis Foto: MARIO ANZUONI / REUTERS

“Eu ainda amo essa mulher. Há um verdadeiro gênio ali. Eu me diverti muito com ela. Foi um dos melhores relacionamentos em que já estive. O problema é que crescemos com essa visão de que o amor conquista tudo, e isso não é verdade”, refletiu Brad.

O ex-casal ficou junto por três anos. Na época, o artista tinha 27 anos e a atriz era dez anos mais nova. Antes do término, em 1993, os dois estrelaram seu segundo filme, Kalifornia - Uma Viagem ao Inferno.