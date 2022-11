Bradley Cooper vai interpretar Frank Bullitt em novo filme de Steven Spielberg, diz site

Publicidade

Bradley Cooper estrelará o próximo filme do diretor Steven Spielberg. Segundo fontes do site Deadline, o ator fechou um contrato para interpretar Frank Bullitt em uma história original do famoso policial.

O personagem foi apresentado no filme Bullitt, de 1968, e virou um clássico ao ser vivido pelo ator Steve McQueen, um dos maiores astros do cinema da época.

O longa de Spielberg não será um remake, mas sim uma nova trama centrada no personagem. Cooper será um dos produtores do filme, assim como o filho e a neta de McQueen.

Bradley Cooper e Steven Spielberg estão trabalhando juntos em novo filme de Frank Bullitt. Foto: REUTERS/Danny Moloshok

De acordo com o Deadline, embora o cineasta e o ator de Nasce Uma Estrela tenham fechado o acordo recentemente, eles já estariam conversando sobre o personagem e que tipo de nova história poderia ser feita sobre ele desde 2020, quando estavam em isolamento por conta da covid-19.

No filme original, Frank Bullitt é um policial corajoso de São Francisco, nos Estados Unidos, que vai atrás de um poderoso chefão da máfia que matou sua testemunha. O novo longa está em desenvolvimento e ainda não tem sinopse oficial.

Bullitt está disponível na HBO Max. Confira o trailer original em inglês:

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais