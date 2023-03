‘Bridgerton’: Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor tinham ‘hálito de café terrível’ nas gravações

Regé-Jean Page, ator que viveu Simon (ou o Duque) na primeira temporada de Bridgerton, revelou que ele e Phoebe Dynevor, intérprete de Daphne, tinham “hálito de café terrível” durante as gravação da série.

Ele contou a curiosidade durante sua participação no programa The Late Show with Stephen Colbert, que foi ao ar na última terça-feira, 14, na emissora norte-americana CBS.

“Isso é uma coisa que ninguém sabe sobre Bridgerton. A Phoebe e eu estávamos com um hálito de café terrível o tempo todo”, disse.

Como os atores gravaram muitas cenas de beijo, entraram em um acordo sobre o que poderiam consumir em determinados momentos. “Nós fizemos um pacto logo no começo. Isso é uma coisa que você faz, chega no outro ator e diz: ‘ei, tem cenas depois do almoço, quais são nossas regras?’”, explicou.

Page disse ao apresentador que ele e Phoebe gostam muito de café e acordaram que poderiam consumir a bebida à vontade durante todo o período de filmagens.

Phoebe Dynevor e Regé-Jean Page viveram o par romântico Daphne e Simon na primeira temporada de 'Bridgerton'. Foto: Liam Daniel / Netflix

A primeira temporada de Bridgerton chegou à Netflix no final de 2020 e foi um sucesso de audiência. Na série, que se passa na realeza britânica do século 19, Page e Phoebe vivem o casal Daphne e Simon.

O ator não retornou para a produção, que já se encaminha para a terceira temporada. Atualmente, ele está promovendo o filme Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes, que chega aos cinemas brasileiros em 13 de abril.