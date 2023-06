Brisa Star, a ‘Fadinha do piseiro’, postou que ficou com a perna machucada após sofrer um acidente na noite de domingo, 25, enquanto voltava de um show. “Ainda não estou conseguindo andar sozinha. Foi assustador. Obrigada por todas as mensagens positivas”, escreveu a cantora de 15 anos.

Brisa Star posta foto com perna machucada após acidente na estrada; veja imagens Foto: Reprodução/Instagram/@brisastar

Ao Estadão, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente envolveu o ônibus da artista no km 428, da BR 116, em Ipaumirim, no Ceará, por volta das 20h25, e teve 15 feridos. Não houve óbitos e a cantora sofreu lesões leves. No Instagram, ela postou uma foto do ônibus na ribanceira.

Brisa Star mostra detalhes do acidente de ônibus Foto: Reprodução/Instagram/@brisastar

A nota informa também que os policiais rodoviários federais constataram que, no momento do acidente, chovia no local. O condutor perdeu o controle do veículo e saiu da pista, em uma rotatória, de acordo com a PRF.

Para o programa Encontro, da Globo, na manhã desta segunda-feira, 26, ela reiterou o agradecimento as mensagens de preocupação e disse que ficará bem.

“Vim aqui tranquilizar todo mundo. Graças a Deus eu estou bem. Algumas pessoas da banda foram encaminhadas e fizeram exames, ainda não teve o resultado do exame, mas estão bem e estáveis. Quero agradecer pela preocupação de todo mundo, pelas mensagens, eu fiquei muito feliz. Estou lendo cada uma. Ontem foi um susto muito grande. Estava chovendo e o ônibus descontrolou. Foi bem assustador, fiquei bem traumatizada, mas agora estou bem. Obrigada pelas mensagens”, explicou.