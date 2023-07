Britney Spears adiou lançamento de autobiografia devido a ameaça de processo de Justin Timberlake

Justin Timberlake e Colin Farrell causaram um adiamento de quatro meses no lançamento da autobiografia de Britney Spears. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 25, pelo Daily Mail.

O anúncio de The Woman In Me (A Mulher Em Mim, em tradução livre) foi feito há duas semanas. Segundo jornal britânico, os ex-namorados da artista exigiram que algumas passagens sobre eles fossem removidas.

“Os advogados exigiram ler e analisar o livro com antecedência e foram inflexíveis para que algumas das revelações fossem removidas […]. Embora existam muitas histórias chocantes, Justin e Colin estavam conscientes do que poderia ser dito sobre eles”, declarou uma fonte.

Os advogados dos artistas teriam ameaçado a cantora de processo caso o conteúdo reprovado não fosse removido. Após as polêmicas, a lançamento do livro foi confirmado para outubro.

Britney e Justin namoraram do início de 1999 até 2002. A cantora teve um breve envolvimento com Farrel no ano seguinte.