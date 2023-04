Britney Spears desabafa sobre personal que mandou ela voltar com o corpo da juventude

A cantora Britney Spears, de 41 anos, desabafou nas redes sociais nesta segunda-feira, 10. Em um post no Instagram, a diva do pop postou um vídeo usando um shortinho e cropped enquanto dançava, mostrando o corpo real dela.

Na legenda da publicação, Britney fez um grande desabafo sobre o assédio dos fotógrafos de Los Angeles e revelou que uma personal trainer foi muito rude e disse a ela para “resgatar o corpo da juventude.” A cantora confessou que até chorou depois do comentário.

“Acordei esta manhã e minha pele está tão seca!!! Depois de visitar alguns locais exóticos recentemente, tenho que encher meu corpo de hidratante à noite!!! É tão bonito e eu quero sair mais... os paparazzi estão por toda parte, mas não são tão ruins quanto em Los Angeles... meu carro quebrou outro dia, eu saí pedindo ao Sam para ficar do meu lado e os paparazzi estavam lá tirando fotos... eu parecia uma idiota!!!”, dizia o começo do texto.

Na ocasião, Britney se referiu a um dia que seu carro quebrou e ela foi fotografada por paparazzis de plantão.

Ela ainda continuou. “Minha cara, o jeito que eu estava me inclinando, o estômago embrulhado!!! Foi horrível, porque eles tiraram uma foto minha em uma situação de desamparo, então é claro que eu me protejo!!! Saí com uma amiga e foi a mesma coisa!!! Não parecia com o meu corpo e de forma alguma estou dizendo que meu corpo é perfeito”.

A cantora que está treinando sozinha, após passar por um episódio bem desconcertante ao procurar um profissional, relatou a situação desagradável que vivenciou. “Tirei um tempo há 2 meses para encontrar uma personal trainer e a primeira coisa que ela fez comigo foi, literalmente - e não estou mentindo - beliscar a pele da minha barriga, das minhas pernas, e me disse que eu precisava recuperar meu corpo da juventude. Por que cargas d´água ela fez isso??? Isso me fez chorar. Obviamente não a contratei, então eu mesma me encarreguei disso!!!”, disse.

“Eu malho 45 min, 3 vezes por semana e é isso!!! Eu odeio malhar por muito tempo. Estou compartilhando isso, porque tenho trabalhado muito para ficar em forma, mas não me pareço com as fotos que os paparazzi tiram!!! Deus sabe que meu corpo não é perfeito, mas eu queria compartilhar como meu corpo se parece no momento, eu trabalhei duro e para algumas pessoas como aquela treinadora, que pode ver aquelas fotos de paparazzi nojentas e rir de mim escondida. Sim, sim todos entenderam. Eu tenho 4 horas de filmagem minhas ontem e, mona, estou apenas começando”, finalizou o texto.

