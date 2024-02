Britney Spears surpreendeu os seguidores do Instagram ao compartilhar mais uma história de sua vida amorosa. Na última quarta-feira, 7, a cantora revelou que teve um breve envolvimento com Ben Affleck no passado. A confissão veio acompanhada de uma foto ao lado do renomado ator e diretor, juntamente com a compositora Diane Warren.

“Uma foto legal comigo, Ben Affleck e Diana Warren anos atrás. Ele é um ator incrível. Esqueci de mencionar que fiquei com Ben naquela noite… Sinceramente, eu esqueci disso… Caramba, isso é loucura!”, escreveu Britney.

Britney Spears no clipe de 'Baby One More Time'. Cantora revela ficada com Ben Afflec Foto: Reprodução/YouTube

PUBLICIDADE Apesar de ter compartilhado a revelação em sua conta do Instagram, a cantora rapidamente deletou a postagem. No entanto, a repercussão foi imediata nas redes sociais, onde alguns usuários apontaram que a imagem datava de julho de 1999, época em que Affleck ainda estaria envolvido em um relacionamento com a atriz Gwyneth Paltrow. “Gostaria de poder contar a vocês a história que aconteceu antes disso! Ops, queridos, olha só eu sendo uma fofoqueira”, concluiu a cantora.

Data da captura da imagem 8/02/2024 - Ben Affleck, Britney Spears e Diane Warren em imagem de 1999 publicada no Instagram de Britney Spears em 2024. Créditos: Reprodução/Instagram/@britneyspears Foto: @britneyspears via Instagram

Pedido de desculpas

Recentemente, a cantora também recorreu às redes sociais para expressar um pedido de desculpas ao seu ex-namorado, o cantor Justin Timberlake, pelas declarações feitas sobre o relacionamento deles em sua autobiografia, A Mulher Em Mim. No livro, Britney deu detalhes sobre o relacionamento conturbado com Justin Timberlake, que ocorreu no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, destacando polêmicas como as supostas traições do músico. As revelações da artista sobre o comportamento de seu ex-parceiro provocaram uma série de críticas direcionadas a ele.

O pedido de desculpas de Britney veio após Timberlake lançar a faixa Selfish, que alcançou o topo das paradas do iTunes. No Instagram, Britney compartilhou um vídeo de Timberlake com Jimmy Fallon. “Quero me desculpar por algumas das coisas que escrevi no meu livro. Se ofendi alguém com quem me importo, estou profundamente arrependida. Também quero falar que amo a música de Justin Timberlake Selfish”, escreveu ela.

Depois disso, Justin Timberlake se recusou a pedir desculpas à cantora, após pronunciamento de Britney Spears. Em um show em Nova York, o cantor disse que não ia pedir desculpas a ninguém. Depois disso, Britney também retirou seu pedido de desculpas ao cantor.