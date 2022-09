Britney Spears se compara a Jennifer Lopez em fala sobre tutela: ‘Família nunca permitiria’

Britney Spears voltou a criticar a família pelo período em que viveu sob tutela do pai, Jamie Spears. A cantora compartilhou um desabafo no Instagram nesta segunda-feira, 26, e chegou a se comparar com Jennifer Lopez. Horas depois, ela deletou a publicação.

“Depois de 14 anos me dizendo ‘não’ para o que eu queria fazer. Isso me arruinou. Mas essa não era a pior parte. A pior parte foi a minha família me mantendo presa naquele lugar por quatro meses”, escreveu.

Em seguida, ela começou a mencionar a outra artista: “Eu gostaria de ver alguém dizer a Jennifer Lopez para sentar oito horas por dia, sete dias por semana. Sem carro, meu próprio segurança há cinco anos me dizendo que não posso sair por quatro meses”.

Desde que saiu da tutela do pai, Britney Spears tem criticado ativamente a situação em que viveu por 13 anos. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Segundo Britney, ela não tinha privacidade e não podia nem se trocar e tomar banho sem a presença desse segurança. Ela também afirmou que toda semana ele a tirava da medicação que usava e a drogava com lítio, composto químico usado no tratamento psiquiátrico de pessoas com condições como o transtorno bipolar.

“Eu gostaria de ver um time de gerenciamento falar para Jennifer Lopez passar pelo que eu passei. Que p**** você acha que ela ia fazer? A família dela nunca permitiria aquilo”, continuou a cantora.

Britney ainda afirmou que os traumas gerados pela tutela fizeram com que ela se afastasse da indústria musical. “É muito tarde para isso. Novamente, eu prefiro ficar em casa e c**** na minha piscina do que voltar à indústria do entretenimento”, afirmou.

