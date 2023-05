Britney Spears toma café com a mãe após 3 anos sem se encontrarem

A cantora Britney Spears usou suas redes sociais para compartilhar o momento de encontro que passou com a mãe, Lynne Spears, após mais de 14 anos sem compartilharem um café da tarde juntas. Tudo isso devido as longas brigas e desentendimentos que teve com a família, principalmente com o pai, Jamie Spears, que teve a tutela de Britney por mais de 10 anos, após uma crise de saúde mental da cantora.

“Minha doce mamãe apareceu na minha porta ontem depois de 3 anos… já faz tanto tempo… com a família sempre há coisas que precisam ser resolvidas… mas o tempo cura todas as feridas! E depois de poder comunicar o que guardei por um tempo extremamente longo, me sinto tão abençoada por termos conseguido tentar fazer as coisas certas! Te amo muito! Ps...sou tão abençoada por podermos tomar um café juntos depois de 14 anos!!! Vamos às compras depois!”, disse ela.