Bruce Willis aparece feliz e sorrindo em nova foto com filha caçula

Emma Heming divulgou novo momento íntimo e fofo com Bruce Willis no Instagram. A mulher do astro, que está aposentado das telas desde que recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal, postou registro em que ele aparece com a caçula do casal nos ombros durante passeio por Los Angeles.

“O melhor assento da casa”, escreveu ela na legenda. Nas imagens, Bruce carrega Evelyn, de 8 anos de idade, pelos ombros, contente.

Bruce Willians com a caçula Evelyn, de 8 anos Foto: Via Instagram/@emmahemingwillis

Willis tem feito aparições públicas ao lado de familiares, que constantemente publicam fotos nas redes sociais. Tanto a atual esposa, Emma Heming, como as três filhas mais velhas - Rumer Willis, Talullah Willis e Scout Willis - do casamento do ator com Demi Moore costumam compartilhar registros dos momentos em família.

Sintomas de demência foram confundidos com gagueira

PUBLICIDADE Recentemente, Emma Heming contou que o marido teve os sintomas de demência foram confundidos com gagueira antes do diagnóstico final. Em entrevista à revista Town & Country (via People), Heming afirmou que “Bruce sempre teve gagueira, mas era bom em disfarçá-la”. “Para Bruce, [a demência] começou nos seus lobos temporais e, então, espalhou-se para a parte frontal do cérebro. Ela ataca e destrói as habilidades da pessoa de andar, pensar, tomar decisões”, explicou. “A linguagem dele começou a mudar, parecia parte de uma gagueira, era apenas Bruce. Nunca, em um milhão de anos, eu pensaria que seria uma forma de demência em alguém tão jovem”, afirmou Emma.

